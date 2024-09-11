Володин предупредил об ответе на удары дальнобойным оружием по России

Володин: Россия ответит более мощным оружием на удары по своей территории

Вячеслав Володин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Российские власти ответят на удары дальнобойным оружием по своей территории, если европейские страны и США разрешат Украине бить по России переданным вооружением, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что «Вашингтон и другие европейские государства становятся участниками войны на Украине». Так, по словам спикера, украинский президент Владимир Зеленский, обращаясь к США, Франции, Германии и Великобритании с просьбой поставить дальнобойное оружие, ракеты и другую технику, делает эти страны «непосредственными участниками» военного конфликта.

«Все это приведет к тому, что наша страна будет вынуждена отвечать, используя более мощное и разрушительное оружие, защищая своих граждан», — отметил Володин. Он назвал Зеленского «просроченным американским обмылком», который становится токсичным со сменой глав государств в Европе и США. «Его ждет суд», — резюмировал спикер Госдумы.

6 сентября Зеленский призвал союзников проигнорировать красные линии Москвы и позволить Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России. Он отметил, что Украине это необходимо для того, чтобы «побудить Россию к миру». Весной 2023 года российский президент Владимир Путин заявлял, что западные страны, поставляя на Украину оружие, переходят все красные и даже бордовые линии.

10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна проведет переговоры по вопросу использования Украиной западного оружия большой дальности для ударов по России. Корреспондент американского Axios Джулигрейс Бруфке ранее со ссылкой на председателя палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола сообщила, что Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми едут в Киев в том числе для того, чтобы озвучить украинским властям разрешение на дальнобойные удары по России.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.