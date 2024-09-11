 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Володин предупредил об ответе на удары дальнобойным оружием по России

Володин: Россия ответит более мощным оружием на удары по своей территории
Сюжет
Военная операция на Украине
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Российские власти ответят на удары дальнобойным оружием по своей территории, если европейские страны и США разрешат Украине бить по России переданным вооружением, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что «Вашингтон и другие европейские государства становятся участниками войны на Украине». Так, по словам спикера, украинский президент Владимир Зеленский, обращаясь к США, Франции, Германии и Великобритании с просьбой поставить дальнобойное оружие, ракеты и другую технику, делает эти страны «непосредственными участниками» военного конфликта.

«Все это приведет к тому, что наша страна будет вынуждена отвечать, используя более мощное и разрушительное оружие, защищая своих граждан», — отметил Володин. Он назвал Зеленского «просроченным американским обмылком», который становится токсичным со сменой глав государств в Европе и США. «Его ждет суд», — резюмировал спикер Госдумы.

Байден сообщил о работе над отменой ограничений на удары вглубь России
Политика
Фото:Reuters

6 сентября Зеленский призвал союзников проигнорировать красные линии Москвы и позволить Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России. Он отметил, что Украине это необходимо для того, чтобы «побудить Россию к миру». Весной 2023 года российский президент Владимир Путин заявлял, что западные страны, поставляя на Украину оружие, переходят все красные и даже бордовые линии.

10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна проведет переговоры по вопросу использования Украиной западного оружия большой дальности для ударов по России. Корреспондент американского Axios Джулигрейс Бруфке ранее со ссылкой на председателя палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола сообщила, что Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми едут в Киев в том числе для того, чтобы озвучить украинским властям разрешение на дальнобойные удары по России.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Huawei выпустил первый в мире тройную «раскладушку»

Дилеры спрогнозировали рост цен на машины с октября

В Москве на торги выставили 13-комнатную квартиру за ₽47 млн

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с туристами

Крупнейшие в мире компании выплатили рекордные дивиденды

«Гознак» анонсировал дискуссию о необходимости наличных денег к 2030 году

Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Вячеслав Володин Украина Владимир Зеленский Дальнобойное оружие
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
МИД Латвии призвал передать ВСУ дальнобойное оружие для ударов по России
Политика
Reuters узнал срок возможной передачи США Киеву дальнобойных ракет JASSM
Политика
Белый дом назвал недопустимыми удары ВСУ вглубь России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 100,5 (+0,59) Инвестиции, 10 сен, 17:35 Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 91,11 (+0,73) Инвестиции, 10 сен, 17:35
«Проглотил наживку»: что американские СМИ пишут о дебатах Трампа с ХаррисПолитика, 11:13
Второй аэропорт в Мурманской области закрыли для полетовОбщество, 11:10
Как компании используют нейросети на собеседованиях. Опыт кандидатов и HRPro, 11:06
Российская разведка заявила о планах США вмешаться в выборы в ГрузииПолитика, 11:01
Сложность майнинга биткоина обновила исторический максимумКрипто, 11:01
На Kazan Digital Week рассказали о задачах по цифровизации предприятийОтрасли, 10:55
Казахстанский Home Credit Bank прекратил работу с «ВТБ Казахстан»Финансы, 10:53
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В НХЛ заявили, что не ожидают участия российских хоккеистов в ОИ-2026Спорт, 10:51
Володин предупредил об ответе на удары дальнобойным оружием по РоссииПолитика, 10:46
Как фундаменты небоскребов и тоннели метро защищают от подземных водОтрасли, 10:46
Вертолет армии Израиля разбился в РафахеПолитика, 10:45
Экс-главу МЧС Крыма отправили в СИЗО по делу о превышении полномочийОбщество, 10:38
Бывший тренер «Челси» возглавил сборную СШАСпорт, 10:36
Аэропорты Мурманска и Апатитов временно закрыли для полетовПолитика, 10:32