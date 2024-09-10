Финляндия запретила россиянам сделки с недвижимостью
Власти Финляндии одобрили законопроект, запрещающий сделки с недвижимостью гражданам тех стран, которые нарушают целостность и суверенитет других государств. Документ подписан и опубликован на сайте канцлера юстиции Туомаса Пёюсти.
Согласно закону, разрешение на приобретение недвижимости не выдается гражданам тех стран, которые совет Европейского союза признал нарушителями территориальной целостности, суверенитета и независимости другого государства.
Также речь идет о гражданах тех государств, которые могут «представлять угрозу национальной безопасности Финляндии».
Россия в документе напрямую не упоминается, однако финские власти неоднократно заявляли, что запрет коснется россиян. «То есть на практике это должна быть страна-сосед», — сказал глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен. Финляндия имеет протяженную границу с Россией — всего около 1300 км.
Министр также обещал, что сделки не будут запрещать людям с паспортами и России, и Финляндии, а также с финским ВНЖ, которые постоянно проживают в республике.
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