В Финляндии разработали проект о запрете сделок с недвижимостью россиянам

В проекте Россия не упоминается, но он коснется стран-соседей, которые «представляют угрозу безопасности», заявили в Минобороны. Запрещать сделки не будут людям с паспортами двух стран и тем, кто постоянно живет в Финляндии

Виды Хельсинки (Фото: Sonja Jordan / Global Look Press)

Минобороны Финляндии завершило разработку законопроекта, который запрещает россиянам сделки с недвижимостью, объявил на пресс-конференции глава ведомства Антти Хяккянен, передает Yle. О таких планах он говорил еще в сентябре. Проект передадут на оценку экспертам, а в парламент представят к концу года.

Россия в документе напрямую не упоминается, но, как сказал Хяккянен, запрет коснется граждан стран, которые «нарушают суверенитет другого государства и в то же время могут представлять угрозу национальной безопасности Финляндии». «То есть на практике это должна быть страна-сосед», — уточнил министр. Финляндия имеет протяженную границу с Россией — всего около 1300 км.

Мера также затронет юридических лиц «на территории такого государства или находящихся во владении или под влиянием гражданина или субъекта такого государства», передает Bloomberg со ссылкой на Хяккянена. При этом глава Минобороны пообещал, что сделки не будут запрещать людям с паспортами России и Финляндии, а также с финским ВНЖ, которые постоянно проживают в Финляндии.

По словам министра, при предыдущем правительстве вводить полный запрет на операции с недвижимостью не рекомендовали, но теперь ситуация изменилась, «Россия стала активнее использовать различные средства широкого влияния, такие как саботаж, влияние на критически важную инфраструктуру». В июне премьер Петтери Орпо (возглавил правительство летом 2023 года) заявил, что если принадлежащая россиянам недвижимость находится рядом с критически важными объектами, это угрожает безопасности страны.

Сейчас в Финляндии около 3,5 тыс. объектов недвижимости, принадлежащих россиянам, сообщили в Минобороны страны. С 2020 года граждане государств, не входящих в ЕС или Европейское экономическое пространство, должны получить лицензию ведомства при оформлении сделки с недвижимостью. Если оно обнаружит, что продажа может нанести ущерб нацбезопасности, последует отказ.

В 2024 году, пишет Yle, Хельсинки заблокировал три сделки с участием российских покупателей. Годом ранее, по данным Национальной земельной службы, граждане России приобрели в Финляндии 64 объекта недвижимости, это минимум с 2003 года.