Люксембург назвал бессмысленными мирные конференции без участия России

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Конференции по урегулированию конфликта на Украине не имеют смысла без участия России, заявил глава Министерства иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель в ходе международного форума «Ереванский диалог» в столице Армении, передает «Sputnik.Армения».

«Нам будет нужен диалог с Россией. Мы не можем поменять наших соседей. Россия будет существовать как страна, и нет смысла устраивать мирные конференции без нее. Если вы хотите мирную конференцию, она должна быть с участием России, где все сядут за стол переговоров», — сказал Беттель.

Первый «саммит мира» прошел в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня 2024 года, в нем приняли участие представители более 90 государств, но Россию не пригласили. В основе мероприятия лежала «формула мира» Зеленского, которая в том числе содержит пункт о выводе российских войск за границы 1991 года. Москва исключает возможность переговоров на этих условиях.

Участники мероприятия обсудили три других пункта «формулы мира» — ядерную безопасность, обмен пленными по формуле «всех на всех» и безопасное судоходство. Согласованный план действий по ним президент Украины Владимир Зеленский обещал довести до представителей России, а на втором «мирном саммите» — зафиксировать окончание военного конфликта.

Москва исключает возможность присутствия на этом саммите. Российские власти называют в числе своих условий полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих регионов российскими на международном уровне, а также отмену западных санкций.

Глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что ключевым вопросом урегулирования конфликта на Украине служит соблюдение прав русскоговорящих граждан, а не территориальные споры.