Житель Раменского снял из окна квартиры последствия удара беспилотника

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Взрывом из-за дрона в городе Раменское Московской области разбило окна в домах на улице Высоковольтной. Это следует из видео, которое опубликовал рэпер Брутто (Тимур Одилбеков), участник группы «Каспийский груз».

На кадрах видно, что в квартире рэпера взрывом разбиты стекла на балконе и окно между балконом и квартирой. Осколками усыпан пол в комнате и на лоджии. Брутто также показал кадры из окна квартиры: на них виден дом на улице Высоковольтной, куда попал дрон. На месте попадания — разбитые окна и следы от пожара. Потом он показал на кадрах тротуары и землю под окнами: все усыпано осколками и частями разбитых окон и рам.

По словам рэпера, он давно не приезжал в эту квартиру и заехал переночевать. Комментируя видео за кадром, Брутто сказал, что «это еще расчистили, тачки убрали».

Фото: vorobiev_live / Telegram Фото: vorobiev_live / Telegram Фото: vorobiev_live / Telegram Фото: vorobiev_live / Telegram

Украинские дроны ударили по двум домам в Московской области в ночь на 10 сентября. Они попали по двум многоэтажкам — в Спортивном проезде и на Высоковольтной улице. Во время атаки погибла 46-летняя женщина, еще три человека ранены. Были эвакуированы жители пяти соседних домов.

Всего ночью в Московской области сбили 20 БПЛА (в Подольске, Люберцах, Раменском, Домодедово и Коломне), по всей России — 144 беспилотника.

Очевидцы рассказали РБК, что проснулись рано утром из-за звуков взрывов. «Проснулась в четыре утра от того, что затряслась кровать. Как оказалось, от удара беспилотника по жилому дому», — говорила РБК очевидица Наталья. По ее словам, были «яркая вспышка и взрыв». Другая очевидица, Александра, живущая в нескольких километрах от станции Фабричной в Раменском, также рассказала, что в 3:46 (мск) проснулась от звука взрыва и ударной волны. «В 4:11 буквально над нашим участком пролетел беспилотник. <...> Следом полетели еще беспилотники. Слышно их отчетливо, летят низко, буквально над деревьями», — уточнила женщина.