Как выглядят многоэтажки в Раменском после атаки беспилотников
Ночью во время атаки беспилотников на Московскую область были повреждены два дома в Раменском — на Спортивном проезде и на Высоковольтной улице. В первом доме пострадали 54 квартиры из 102 — там также повреждена обшивка, перегородки и оконные проемы. Несущие конструкции целы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В доме на Высоковольтной улице повреждены 5 балконов, которые загорелись. Сами квартиры не пострадали. На земле также остались обломки беспилотника.
Во время атаки в Раменском погиб один человек, три человека — пострадали.
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