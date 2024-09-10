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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Как выглядят многоэтажки в Раменском после атаки беспилотников

Появились фото и видео очевидцев после атаки дронов на многоэтажки в Раменском
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram

Ночью во время атаки беспилотников на Московскую область были повреждены два дома в Раменском — на Спортивном проезде и на Высоковольтной улице. В первом доме пострадали 54 квартиры из 102 — там также повреждена обшивка, перегородки и оконные проемы. Несущие конструкции целы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В доме на Высоковольтной улице повреждены 5 балконов, которые загорелись. Сами квартиры не пострадали. На земле также остались обломки беспилотника.

Во время атаки в Раменском погиб один человек, три человека — пострадали.

Как выглядят многоэтажки в Раменском после атаки беспилотников
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Теги
Раменское Московская область дроны атака
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