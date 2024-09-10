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Выборы президента США ,  
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Маск предсказал конец «настоящих выборов» в США в случае проигрыша Трампа

Маск: в случае проигрыша Трампа в США больше никогда не будет настоящих выборов
Сюжет
Выборы президента США

Если кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп проиграет на предстоящих выборах президента, настоящих выборов в США больше не будет, заявил предприниматель Илон Маск.

«Публично заявленная цель почти всех лидеров Демократической партии — как можно скорее легализовать около 15 млн нелегальных мигрантов, а также привлечь еще десятки миллионов», — написал Маск в своем X. Он отметил, что это «немедленно сделает все колеблющиеся штаты депрессивными, как это произошло в Калифорнии с амнистией 1986 года».

По мнению Маска, после этого США превратятся в «однопартийное государство». «Это последние настоящие выборы, если Трамп проиграет», — заключил бизнесмен. Выборы президента США должны пройти в начале ноября 2024 года.

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Экономика
Илон Маск

В конце августа Трамп сообщил, что хотел бы видеть в своей команде Маска, хотя и признал, что у того вряд ли будет время для государственной службы из-за необходимости управлять несколькими крупными компаниями — Tesla, SpaceX и Neuralink, а также соцсетью X. Тогда Трамп предположил, что бизнесмен мог бы стать советником по вопросам применения искусственного интеллекта.

В начале сентября Трамп заявил, что может создать специальную комиссию для аудита правительственных программ, в состав которой может войти в том числе и Маск. Бизнесмен заявил, что «не может дождаться» своего назначения, и согласился отвечать за аудит американского правительства.

Согласно данным портала FiveThirtyEight (проект телеканала ABC), а также результатам последних опросов The Wall Street Journal, Reuters и компании Ipsos, кандидат от Демократической партии Камала Харрис незначительно опережает Трампа по уровню поддержки. В опросе The New York Times/Siena College за 9 сентября Трамп опередил Харрис на один процент — 48% против 47%.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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