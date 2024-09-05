Трамп заявил о согласии Маска отвечать за аудит правительства
Американский предприниматель Илон Маск согласился отвечать за аудит правительства США в случае победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента. Об этом кандидат на пост главы государства сообщил на выступлении в Экономическом клубе Нью-Йорка, передает Reuters.
«По предложению Илона Маска, который дал мне свое полное и всеобъемлющее одобрение, <...> я создам правительственную комиссию по эффективности, которой будет поручено провести аудит всего федерального правительства и дать рекомендации по радикальным реформам. <...> Илон согласился возглавить ее», — сказал Трамп.
Ранее Washington Post сообщила, что Трамп может создать специальную комиссию для аудита правительственных программ, в состав руководства которой может войти в том числе Маск. Предприниматель в ответ заявил, что «не может дождаться» своего назначения.
В конце августа Трамп сообщил, что хотел бы видеть в своей команде Маска, хотя и признал, что у того вряд ли будет время для государственной службы из-за необходимости управлять несколькими крупными компаниями — Tesla, SpaceX и Neuralink, а также соцсетью X. Тогда республиканец предположил, что бизнесмен мог бы стать советником по вопросам применения искусственного интеллекта.
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