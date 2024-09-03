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Выборы президента США ,  
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Маск оценил новость о своем возможном назначении в команду Трампа

Маск заявил, что с нетерпением ждет начала работы в администрации Трампа
Сюжет
Выборы президента США
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Американский предприниматель Илон Маск заявил на своей странице в соцсети X, что не может дождаться своего возможного назначения в администрацию кандидата в президенты США Дональда Трампа в случае его победы.

«Я не могу дождаться. В правительстве много пустых трат и ненужного регулирования, от которых нужно избавиться», — написал Маск.

Так он ответил на пост другого предпринимателя Марио Науфаля, который сослался на новость Washington Post о возможном создании спецкомиссии.

Накануне, 2 сентября, газета со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Трамп в случае своей победы рассматривает возможность создания специальной комиссии для проведения аудита правительственных программ, в состав руководства которой может войти в том числе Маск.

По данным издания, Трамп и его советники в течение нескольких месяцев говорили о создании комиссии во главе с видными руководителями бизнеса.

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Политика
Фото:Pol Namer / Reuters

Ранее в интервью, опубликованном 25 августа, Трамп сказал, что хотел бы видеть в своей команде Маска, хотя и признал, что у того вряд ли будет время для государственной службы из-за необходимости управлять несколькими крупными компаниями — Tesla, SpaceX и Neuralink, а также соцсетью X.

«Он может, как говорится, консультировать страну и предложить нам несколько очень хороших идей», — сказал Трамп и предположил, что миллиардер, который публично поддержал выдвиженца республиканцев, мог бы стать советником по вопросам применения искусственного интеллекта.

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Илон Маск Дональд Трамп США выборы президента
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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