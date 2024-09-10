Шойгу назвал «верхним уровнем терроризма» атаки ВСУ на Курскую АЭС
Россия не будет вести переговоры с Украиной, потому что вооруженные силы этой страны (ВСУ) пытаются атаковать Курскую АЭС, заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».
Он уточнил, что попытка Украины захватить Курскую атомную электростанцию «не что иное, как верхний уровень терроризма».
Шойгу отметил, что для переговоров есть «очень существенный момент» — нападение ВСУ на Курскую область чуть больше месяца назад, 6 августа.
«Это Курск, и здесь мы с террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем. <...> До тех пор пока не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними вести не будем», — сказал он.
Курская АЭС находится в городе Курчатов Курской области. В конце августа ее посетил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, который заявил, что в регионе возникла «опасность ядерного инцидента». Он также подтвердил, что видел следы атак дронов на АЭС.
Президент Владимир Путин назвал обстрелы Курской АЭС «очень опасными терактами» и предложил задуматься, что ответ России на атаки сделает с Европой. Вместе с тем глава государства назвал «священным долгом» выдавить военнослужащих ВСУ из Курской области.
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