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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу назвал «верхним уровнем терроризма» атаки ВСУ на Курскую АЭС

Шойгу: стремление Украины атаковать Курскую АЭС — это высший уровень терроризма
Сюжет
Военная операция на Украине
Вид на Курскую АЭС
Вид на Курскую АЭС (Фото: Global Look Press)

Россия не будет вести переговоры с Украиной, потому что вооруженные силы этой страны (ВСУ) пытаются атаковать Курскую АЭС, заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что попытка Украины захватить Курскую атомную электростанцию «не что иное, как верхний уровень терроризма».

Шойгу отметил, что для переговоров есть «очень существенный момент» — нападение ВСУ на Курскую область чуть больше месяца назад, 6 августа.

«Это Курск, и здесь мы с террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем. <...> До тех пор пока не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними вести не будем», — сказал он.

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Политика
Курская АЭС

Курская АЭС находится в городе Курчатов Курской области. В конце августа ее посетил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, который заявил, что в регионе возникла «опасность ядерного инцидента». Он также подтвердил, что видел следы атак дронов на АЭС.

Президент Владимир Путин назвал обстрелы Курской АЭС «очень опасными терактами» и предложил задуматься, что ответ России на атаки сделает с Европой. Вместе с тем глава государства назвал «священным долгом» выдавить военнослужащих ВСУ из Курской области.

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Сергей Шойгу Курская АЭС ВСУ Украина терроризм
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Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
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