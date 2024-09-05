 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин предложил задуматься, что ответ России на атаки сделает с Европой

Путин предложил задуматься, что будет при зеркальном ответе на обстрелы АЭС
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
ВЭФ-2024
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Обстрелы Курской и Запорожской АЭС — очень опасные теракты, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума) ВЭФ). Трансляцию мероприятия вел РБК.

«Это очень опасные теракты. Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально, что будет со всей частью вот этой Европы», — заявил Путин.

Вместе с тем глава государства назвал «священным долгом» выдавить военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области. Бои в российском регионе продолжаются с 6 августа.

Накануне МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС, назвав ее нестабильной все последние два года. По словам гендиректора агентства Раффаэля Гросси, на станции нарушены все семь столпов ядерной защиты. В частности, он напомнил о первой прямой атаке ЗАЭС в апреле. Станцию регулярно атакуют беспилотники, Москва и Киев возлагают за это ответственность друг на друга.

В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябре

Брайан Мэй перенес инсульт

Владимир Путин поддержал упрощение визового режима на Дальнем Востоке

Владимир Путин назвал перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке

Что происходит с конкуренцией в жилищном строительстве

Татьяна Бакальчук рассказала, как стала успешным предпринимателем

В Подмосковье запретили строить микроквартиры

Минпромторг заявил о планах направить ₽23 млрд на льготные автокредиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Запорожская АЭС Военная операция на Украине Владимир Путин ВЭФ Курская АЭС
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин назвал, что может стать основой для переговоров с Украиной
Политика
Путин назвал «священным долгом» военных выдавить ВСУ из Курской области
Политика
Путин заявил, что Россия не проводит политику дедолларизации
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 98,07 (+0,26) Инвестиции, 04 сен, 17:35 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 88,93 (+0,32) Инвестиции, 04 сен, 17:35
Стать лучшим во всем: 13 идей, которыми вдохновлялись миллионыPro, 11:08
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 11:01
Путин ответил на слова премьера Малайзии о переговорах с УкраинойПолитика, 11:01
Костин заявил, что «Динамо» будет бороться за чемпионство в РПЛСпорт, 10:56
Путин: «Складывается впечатление, что Украиной управляют «инопланетяне»Политика, 10:54
Путин рассказал о встрече с Дуровым один раз в жизниТехнологии и медиа, 10:53
ВТБ приобрел Первую грузовую компаниюБизнес, 10:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин поручил давать многодетным ₽1 млн на погашение ипотеки во всем ДФОНедвижимость, 10:48
Путин заявил об очень больших потерях ВСУ в приграничьеПолитика, 10:46
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 10:46
На всех этапах: какую роль играет искусственный интеллект в страхованииТренды, 10:45
Деньги в «цифре»: как в Индии развивают цифровую рупиюОтрасли, 10:44
Путин назвал, что может стать основой для переговоров с УкраинойПолитика, 10:39
Путин предложил задуматься, что ответ России на атаки сделает с ЕвропойПолитика, 10:39