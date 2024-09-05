Путин предложил задуматься, что ответ России на атаки сделает с Европой

Путин предложил задуматься, что будет при зеркальном ответе на обстрелы АЭС

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Обстрелы Курской и Запорожской АЭС — очень опасные теракты, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума) ВЭФ). Трансляцию мероприятия вел РБК.

«Это очень опасные теракты. Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально, что будет со всей частью вот этой Европы», — заявил Путин.

Вместе с тем глава государства назвал «священным долгом» выдавить военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области. Бои в российском регионе продолжаются с 6 августа.

Накануне МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС, назвав ее нестабильной все последние два года. По словам гендиректора агентства Раффаэля Гросси, на станции нарушены все семь столпов ядерной защиты. В частности, он напомнил о первой прямой атаке ЗАЭС в апреле. Станцию регулярно атакуют беспилотники, Москва и Киев возлагают за это ответственность друг на друга.