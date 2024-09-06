Лихачев сравнил эффект от возможного удара по Курской АЭС с Чернобылем

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. С тех пор российские власти уже несколько раз сообщали об обстрелах Курской АЭС. Лихачев предупредил, что Чернобыль «покажется разминкой» в случае взрыва реактора КАЭС

Курская АЭС (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Катастрофа на Чернобыльской АЭС «покажется разминкой», если ВСУ ударят по работающему энергоблоку Курской АЭС, заявил журналистам генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, передает «РИА Новости».

«Чернобыль покажется разминкой в сравнении с тем, что будет, если будет произведен военный атакующий удар по работающему «тысячнику» РБМК (РБМК-1000, реактор большой мощности канальный установленной электрической мощностью 1000 МВт. — РБК)», — сказал Лихачев по итогам его переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде.

Ранее Лихачев уже отмечал, что реакторы РБМК на Курской АЭС не имеют защитной оболочки, точно так же, как ее не имели реакторы на Чернобыльской АЭС.

Курская АЭС — одна из четырех самых мощных станций в России, она обеспечивает электричеством 19 областей Центрального федерального округа, в частности на 90% закрывает промышленные потребности Курской области. Расположена на левом берегу реки Сейм рядом с городом-спутником Курчатовым, что в 40 км к западу от Курска и в 60 км от границы с Украиной. Состоит из четырех реакторов типа РБМК-1000 — их постепенно вводили в эксплуатацию с 1976 года. К 2024 году два из них из эксплуатации вывели; третий и четвертый блоки будут работать до 2033 и 2035 годов соответственно. Строительство первой очереди Чернобыльской АЭС началось в 1970 году, для обслуживающего персонала рядом был возведен город Припять. В сентябре 1977 года первый энергоблок станции с реактором РБМК-1000 мощностью в 1 тыс. МВт был подключен к энергосистеме Советского Союза. Позднее вступили в строй еще три энергоблока. Авария на четвертом энергоблоке ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. На Украине были загрязнены 50 тыс. кв. км в 12 областях. От радиоактивного загрязнения пострадали белорусские и российские регионы, в первые дни катастрофы погибли десятки человек, еще тысячи получили сильные дозы облучения. ЧП стало крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. С того момента Лихачев уже несколько раз созванивался с главой МАГАТЭ — они обсуждали положение на Запорожской и Курской АЭС. По сообщению российской госкорпорации, во время одной из таких бесед Лихачев сообщил, что ситуация вокруг обеих станций «продолжает ухудшаться». «Появилась информация о готовящейся провокации со стороны ВСУ в отношении указанных АЭС. За последние сутки количество сообщений и сигналов о подготовке данной провокации увеличилось кратно», — заявили в «Росатоме» 19 августа и сообщили, что Лихачев пригласил Гросси приехать в Курчатов и посетить КАЭС.

Российское Минобороны за два дня до этого заявило, что Москве «по независимым каналам» поступает информация, что ВСУ планируют ударить по КАЭС. «Целью данной провокации является обвинение Российской Федерации в «самообстреле» станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины», — сообщило военное ведомство и предупредило, что, если такая атака случится, Россия немедленно примет «жесткие ответные военные и военно-технические меры». Киев информацию о возможных атаках на станцию не комментировал.

Президент Владимир Путин накануне заявил, что обстрелы Курской и Запорожской АЭС — очень опасные теракты. «Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально, что будет со всей частью вот этой Европы», — отмечал глава государства.