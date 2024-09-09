Гусев сообщил о полностью потушенном пожаре в Острогожском районе

Спасатели полностью потушили пожар в Острогожском районе Воронежской области, возникшем после падения обломков дрона, там прекратилась детонация затронутых огнем боеприпасов, сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«Жители эвакуированных населенных пунктов возвращаются в свои дома. Пункты временного размещения закрываются», — написал он, отметив, что в местах, где происходила детонация, все еще работают саперы.

По словам губернатора, в дома, которые находятся рядом с местом пожара, восстановили подачу света и газа.

Сейчас в администрации приступили к оценке ущерба, рассказал Гусев. Предварительно, огонь повредил несколько домов неподалеку, власти обещали им компенсацию за уничтоженное имущество.

Пожар в Острогожском районе начался 7 сентября в результате падения обломков сбитого над Воронежской областью беспилотника. Огонь перекинулся на «взрывоопасные предметы», в результате чего началась их детонация.

После этого местных жителей начали эвакуировать. В Острогожском районе объявили режим ЧС, а затем перекрыли автодорогу Воронеж — Луганск с 51-го по 105-й километр.

Накануне Гусев сообщил о локализации пожара и восстановлении автомобильного движения по дороге Воронеж — Луганск.