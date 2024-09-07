В Воронежской области начали эвакуацию после пожара из-за атаки дрона
Жителей Острогожского района Воронежской области эвакуируют в несколько населенных пунктов после возникновения пожара в результате падения обломков БПЛА, сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
«О ее начале и порядке проведения жителям ближайшего к пожару села сообщат сотрудники оперативных служб», — написал губернатор.
Он призвал местных жителей не приближаться к месту пожара и напомнил о недопустимости публиковать в сети кадры с места происшествия, «особенно с привязкой к местности».
Украинский беспилотник сбили в ночь на 7 сентября. С его загоревшихся обломков огонь перекинулся на взрывоопасные предметы в Острогожском районе, начались пожар и детонация.
Ночью в регионе действовала опасность атаки БПЛА.
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