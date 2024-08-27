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Военная операция на Украине ,  
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Гусев сообщил о завершении разминирования сел в Острогожском районе

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Острогожском районе завершили разминирование сел, их жители смогли вернуться к себе домой, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«В пунктах временного размещения людей нет», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Саперы еще продолжают проверку сельскохозяйственных угодий, подчеркнул Гусев. Поэтому он призвал жителей Острогожского района быть внимательными.

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев

24 августа на территории трех поселений Острогожского района ввели режим ЧС для ликвидации последствий пожара и детонации «взрывоопасных объектов» после атаки беспилотников.

Всего из одного села и одного СНТ эвакуировали около 200 человек. «Развернут пункт временного размещения, но почти все жители разместились у родственников», — сообщил тогда Гусев.

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Теги
Воронежская область Александр Гусев разминирование саперы
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