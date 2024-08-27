Гусев сообщил о завершении разминирования сел в Острогожском районе

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В Острогожском районе завершили разминирование сел, их жители смогли вернуться к себе домой, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«В пунктах временного размещения людей нет», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Саперы еще продолжают проверку сельскохозяйственных угодий, подчеркнул Гусев. Поэтому он призвал жителей Острогожского района быть внимательными.

24 августа на территории трех поселений Острогожского района ввели режим ЧС для ликвидации последствий пожара и детонации «взрывоопасных объектов» после атаки беспилотников.

Всего из одного села и одного СНТ эвакуировали около 200 человек. «Развернут пункт временного размещения, но почти все жители разместились у родственников», — сообщил тогда Гусев.