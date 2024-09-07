В Воронежской области из-за дрона загорелись взрывоопасные объекты
В Острогожском районе Воронежской области возник пожар из-за падения обломков украинского дрона, огонь перекинулся на взрывоопасные предметы, сообщил глава региона Александр Гусев.
Дрон подавили средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По предварительным данным, пострадавших нет.
«Однако в результате падения БПЛА возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация. Жителей одного села решено временно эвакуировать в соседний населенный пункт», — написал Гусев, не уточнив, о каком селе идет речь.
Губернатор добавил, что объявленная в регионе ранее опасность атаки дронов сохраняется. Около 04:08 мск он сообщил о ее отмене.
Гусев призвал жителей не приближаться к месту пожара. Он уточнил, что людей будут эвакуировать в несколько населенных пунктов.
Острогожский район расположен на западе Воронежской области на границе с Белгородской.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов после начала военной операции на Украине. Так, в ночь на 1 сентября в Воронежской области было уничтожено 28 беспилотников.
В конце августа в Россошанском районе Воронежской области сбили дрон самолетного типа, из-за падения обломков начался пожар «вблизи взрывоопасных объектов». Детонации не было, однако, как сообщил Гусев, спасатели решили эвакуировать жителей двух населенных пунктов.
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