В Воронежской области из-за дрона загорелись взрывоопасные объекты

Силы ПВО и РЭБ сбили дрон, при его падении никто не пострадал, однако возник пожар «перешедший на взрывоопасные предметы», сообщил Гусев. Жителей одного села решили эвакуировать в соседние населенные пункты.

В Острогожском районе Воронежской области возник пожар из-за падения обломков украинского дрона, огонь перекинулся на взрывоопасные предметы, сообщил глава региона Александр Гусев.

Дрон подавили средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По предварительным данным, пострадавших нет.

«Однако в результате падения БПЛА возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация. Жителей одного села решено временно эвакуировать в соседний населенный пункт», — написал Гусев, не уточнив, о каком селе идет речь.

Губернатор добавил, что объявленная в регионе ранее опасность атаки дронов сохраняется. Около 04:08 мск он сообщил о ее отмене.

Гусев призвал жителей не приближаться к месту пожара. Он уточнил, что людей будут эвакуировать в несколько населенных пунктов.

Острогожский район расположен на западе Воронежской области на границе с Белгородской.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов после начала военной операции на Украине. Так, в ночь на 1 сентября в Воронежской области было уничтожено 28 беспилотников.

В конце августа в Россошанском районе Воронежской области сбили дрон самолетного типа, из-за падения обломков начался пожар «вблизи взрывоопасных объектов». Детонации не было, однако, как сообщил Гусев, спасатели решили эвакуировать жителей двух населенных пунктов.