В Воронежской области локализовали пожар после атаки дрона ВСУ

Фото: МЧС России

Пожар в Острогожском районе, который начался накануне после атаки беспилотника, локализовали. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в телеграм-канале.

«Ландшафтный пожар в Острогожском районе локализован. Детонация происходит значительно реже. Угрозы перехода огня на населенные пункты нет», — написал Гусев.

Он также отметил, что открыли движение по дороге Воронеж — Луганск, восстановлено нарушенное электроснабжение одного села, еще в одном селе работы продолжаются.

«Идет активная фаза разминирования территории и тушения пожара», — добавил глава региона.

Утром 7 сентября Гусев сообщил, что в Острогожском районе сбили беспилотник. После его падения произошел пожар, который перекинулся на «взрывоопасные предметы», началась детонация.

Жителей Острогожского района начали эвакуировать, пострадавших не было. В том же районе объявили режим ЧС. Позже перекрыли автодорогу Воронеж — Луганск с 51-го по 105-й километр.