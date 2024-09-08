В Воронежской области локализовали пожар после атаки дрона ВСУ
Пожар в Острогожском районе, который начался накануне после атаки беспилотника, локализовали. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в телеграм-канале.
«Ландшафтный пожар в Острогожском районе локализован. Детонация происходит значительно реже. Угрозы перехода огня на населенные пункты нет», — написал Гусев.
Он также отметил, что открыли движение по дороге Воронеж — Луганск, восстановлено нарушенное электроснабжение одного села, еще в одном селе работы продолжаются.
«Идет активная фаза разминирования территории и тушения пожара», — добавил глава региона.
Утром 7 сентября Гусев сообщил, что в Острогожском районе сбили беспилотник. После его падения произошел пожар, который перекинулся на «взрывоопасные предметы», началась детонация.
Жителей Острогожского района начали эвакуировать, пострадавших не было. В том же районе объявили режим ЧС. Позже перекрыли автодорогу Воронеж — Луганск с 51-го по 105-й километр.
В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Матч между сборными России и Таиланда по футболу отменили
Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика
Украина начала применять «дроны-драконы»
Ведение реестра воинского учета передадут Минобороны
Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн
Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов