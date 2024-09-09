Свердловский губернатор назвал смерть Маслякова личной утратой уральцев
Смерть телеведущего Александра Маслякова — личная утрата для всех уральцев, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Масляков родился в Свердловске (сейчас — Екатеринбург).
«Для всех уральцев это стало большой личной утратой. Ушел из жизни наш земляк, яркий, добрый, светлый и бесконечно талантливый человек, всенародно любимый и уважаемый», — приводит его слова пресс-служба департамента информполитики региона.
Куйвашев добавил, что благодаря Маслякову КВН объединил миллионы людей по всему миру. Губернатор выразил соболезнования близким и коллегам телеведущего.
Масляков умер 8 сентября, ему было 82 года. Он вел КВН с 1964 года, но после того, как во второй раз заболел коронавирусом в 2022 году, перестал вести телепередачу. «Комсомольская правда» сообщила, что в последние дни жизни Масляков находился в отделении паллиативной помощи. По информации ТАСС, ведущего похоронят на Новодевичьем кладбище. Даты прощания и похорон пока не известны.
Президент Владимир Путин назвал Маслякова «человеком многогранного таланта», который был увлечен и предан своему делу и «призванию профессионалов, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик».
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