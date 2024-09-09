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Бывшие игроки КВН рассказали о строгом с добротой Маслякове

Капитан сборной РУДН Тарбаев: Масляков был по-отцовски строгим, но добрым
Александр Масляков
Александр Масляков (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Ведущий телепередачи КВН Александр Масляков был строгим, но добрым учителем, сообщил РБК председатель думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры, капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев.

«Он не делил нас на национальности или религии, его подходы были универсальными, основанными на общечеловеческих ценностях. Масляков мог быть строгим, как отец, направляя и воспитывая, но всегда делал это с добротой и уважением», — сказал он. Тарбаев отметил, что Масляков уважительно относился ко всем и не делил людей по национальности или религии.

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Чемпион Высшей лиги КВН в составе команды «Обычные люди» и финалист Высшей лиги в составе команды «25-ая» Дмитрий Шпеньков в разговоре с РБК назвал Маслякова великим человеком. «Он давал людям надежду по всей стране, что, если ты талантлив, у тебя все получится. Светлая память», — добавил он.

Масляков умер 8 сентября 2024 года, ему было 82 года. Он вел КВН с 1964 года, но после того, как во второй раз заболел коронавирусом, перестал вести телепередачу. «Комсомольская правда» сообщила, что в последние дни жизни Масляков находился в отделении паллиативной помощи.

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