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Военная операция на Украине ,  
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«Страна» назвала видео боя F-16 кадрами из компьютерной игры

Сюжет
Военная операция на Украине
Истребитель F-16
Истребитель F-16 (Фото: Global Look Press)

Видеоролик с поединком между украинским истребителем F-16 и российским самолетом Су-57 оказался фейковым, сообщило издание «Страна».

Накануне видео распространилось в украинских социальных сетях. По информации издания, F-16 и Су-57 никогда не встречались в воздушном бою, а ролик — запись из компьютерной игры Digital Combat Simulator, которая симулирует воздушные бои.

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Фото:Яндекс.Карты

Первые истребители F-16 прибыли на Украину в небольшом количестве в июле 2024 года. Москва осуждает помощь Киеву. В Кремле обещали «сбивать и уничтожать» переданные Украине американские истребители.

В конце августа ВСУ потеряли первый F-16. По словам главкома Александра Сырского, тот потерпел крушение, когда летчик сбил две российские ракеты и пытался атаковать третью.

Украинский нардеп Марьяна Безуглая сообщила, что F-16 сбили из ЗРК Patriot «из-за дискоординации между подразделениями». В Пентагоне заявили, что не могут подтвердить или опровергнуть эту информацию. Среди других версий крушения — техническая неисправность и ошибка пилота.

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