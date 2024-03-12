Курские власти назвали фейком видео о бое на окраине поселка Теткино

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Видео со стрелковым боем на окраине поселка Теткино в Курской области записали давно, оно не имеет отношения к сегодняшним событиям, заявили в администрации региона.

«Банальная проверка показывает, что файл был создан больше недели назад», — уточнили в телеграм-канале правительства Курской области.

Видео с боем опубликовал, в частности, телеграм-канал Baza. Оно идет две секунды. Камера снимает происходящее на улице за окном, но, кроме деревьев, забора и снега, больше ничего не видно, на фоне слышна стрельба.

Утром 12 марта Минобороны сообщило, что украинские войска и группы диверсантов попытались вторгнуться на территорию России в Белгородской и Курской областях. В частности, в районе поселка Теткино зафиксировали четыре атаки диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), их отбили с 8:00 по 8:25 мск. В министерстве отметили, что противник понес большие потери — более сотни человек, танки и бронемашины — и отступил.

Губернатор Курской области Роман Старовойт уточнил, что ДРГ пыталась прорваться около Теткино, между военными был стрелковый бой, но «никакого прорыва не было». В результате перестрелки пострадал один человек, у него легкие ранения.

В Курской области продолжается режим ракетной опасности, который объявили в час ночи 12 марта. Утром и днем власти сообщали, что система ПВО сбивала украинские беспилотники.