 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Курские власти назвали фейком видео о бое на окраине поселка Теткино

Администрация Курской области: видео боя на окраине Теткино — фейк
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Видео со стрелковым боем на окраине поселка Теткино в Курской области записали давно, оно не имеет отношения к сегодняшним событиям, заявили в администрации региона.

«Банальная проверка показывает, что файл был создан больше недели назад», — уточнили в телеграм-канале правительства Курской области.

Видео с боем опубликовал, в частности, телеграм-канал Baza. Оно идет две секунды. Камера снимает происходящее на улице за окном, но, кроме деревьев, забора и снега, больше ничего не видно, на фоне слышна стрельба.

Над Курской областью за час сбили четыре беспилотника
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Утром 12 марта Минобороны сообщило, что украинские войска и группы диверсантов попытались вторгнуться на территорию России в Белгородской и Курской областях. В частности, в районе поселка Теткино зафиксировали четыре атаки диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), их отбили с 8:00 по 8:25 мск. В министерстве отметили, что противник понес большие потери — более сотни человек, танки и бронемашины — и отступил.

Губернатор Курской области Роман Старовойт уточнил, что ДРГ пыталась прорваться около Теткино, между военными был стрелковый бой, но «никакого прорыва не было». В результате перестрелки пострадал один человек, у него легкие ранения.

В Курской области продолжается режим ракетной опасности, который объявили в час ночи 12 марта. Утром и днем власти сообщали, что система ПВО сбивала украинские беспилотники.

Читайте на РБК Pro
ФАС часто отходит от правил: как штрафуют за рекламу без маркировки
Что идет на смену фитнес-браслетам, часам и прочим гаджетам для спорта
Вы можете разрушать свои отношения, не замечая этого. Как остановиться
Как заработать на хайп-товарах — советы селлера с оборотом ₽200 млн в год

Курские власти назвали фейком видео о бое на окраине поселка Теткино
Курские власти назвали фейком видео о бое на окраине поселка Теткино

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Курская область группа диверсантов Украина диверсия
Материалы по теме
Школьников Курска на фоне атак ВСУ перевели на дистанционное обучение
Политика
Власти рассказали о работе Курской АЭС на фоне атак беспилотников
Политика
Число сбитых над Курской областью дронов выросло до шести
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 99,36 (+0,22) Инвестиции, 16:54 Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 90,88 (+0,26) Инвестиции, 16:54
Эндрю Тейта задержали в Румынии по обвинению в сексуальном насилии Общество, 17:01
В Курской области запретили публиковать фото и видео о дронах и обстрелах Политика, 16:54
ФАС часто отходит от правил: как штрафуют за рекламу без маркировки Pro, 16:52
Карпин заявил, что никто из «Спартака» ему не звонил Спорт, 16:51
Новые кадры крушения Ил-76 в Ивановской области. Видео Политика, 16:47
Мэра омского Называевска оштрафовали за 97 сгоревших домов Общество, 16:45
Дума одобрила механизм освобождения от наказания для контрактников Политика, 16:43
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Курс евро впервые в марте поднялся выше ₽100 Инвестиции, 16:41
Карпин не согласился с помощником насчет деградации россиян в «Спартаке» Спорт, 16:34
Число пострадавших при атаке на мэрию Белгорода выросло до четырех Политика, 16:29
В России начнут продавать седан Peugeot 508 L. Он заменит Toyota Camry Авто, 16:28
В федерации ответили Тарасовой на обвинение в адрес тренеров Валиевой Спорт, 16:27
Курские власти назвали фейком видео о бое на окраине поселка Теткино Политика, 16:23
Европарламент принял закон о «криминализации» нарушения санкций Политика, 16:18