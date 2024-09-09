Захарова оценила слова Шольца о расследовании подрыва «Северных потоков»
Обмен данными с Германией о расследовании подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» не должен проходить через СМИ в виде утечек информации, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «РИА Новости».
«Это должно сообщаться не в СМИ в виде утечек, а в ходе официальных заявлений и обмена данными между соответствующими структурами заинтересованных стран, прежде всего имеющейся информацией Берлин обязан делиться с Россией», — сказала она.
Так дипломат отреагировала на слова канцлера Германии Олафа Шольца в ходе интервью телекомпании ZDF. Он заявил, что ФРГ доведет до конца расследование дела о подрыве российских газопроводов «Северный поток».
В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Германию прекратить «категорически отказываться предъявлять факты», которые она не могла не обнаружить, и ответить на все вопросы о подрыве «Северных потоков».
Он также отметил, что требуемая Россией «хоть какая-то информация по официальным каналам не предоставляется, а всплывает в газетных материалах».
Мировые СМИ, в том числе немецкие, неоднократно приводили собственную информацию о подрыве «Северных потоков». Так, в августе Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD по итогам совместного расследования сообщили об ордере на арест некоего Владимира З. по подозрению в причастности к подрыву. Издания назвали его украинским инструктором по дайвингу.
Кроме того, The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что план о подрыве газопроводов возник во время пьяной беседы старших офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бизнесменов.
Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Германия, Дания и Швеция инициировали расследование, ФСБ России возбудила дело об акте международного терроризма. Стокгольм, Берлин и Копенгаген не раскрыли Москве полученные в ходе разбирательств данные, ссылаясь на их конфиденциальный характер. В феврале Швеция и Дания объявили о завершении расследования.
В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Матч между сборными России и Таиланда по футболу отменили
Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика
Украина начала применять «дроны-драконы»
Ведение реестра воинского учета передадут Минобороны
Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн
Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов