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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Захарова оценила слова Шольца о расследовании подрыва «Северных потоков»

Сюжет
Подрыв «Северных потоков»

Обмен данными с Германией о расследовании подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» не должен проходить через СМИ в виде утечек информации, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «РИА Новости».

«Это должно сообщаться не в СМИ в виде утечек, а в ходе официальных заявлений и обмена данными между соответствующими структурами заинтересованных стран, прежде всего имеющейся информацией Берлин обязан делиться с Россией», — сказала она.

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Политика
Фото:Lisi Niesner / Reuters

Так дипломат отреагировала на слова канцлера Германии Олафа Шольца в ходе интервью телекомпании ZDF. Он заявил, что ФРГ доведет до конца расследование дела о подрыве российских газопроводов «Северный поток».

В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Германию прекратить «категорически отказываться предъявлять факты», которые она не могла не обнаружить, и ответить на все вопросы о подрыве «Северных потоков».

Он также отметил, что требуемая Россией «хоть какая-то информация по официальным каналам не предоставляется, а всплывает в газетных материалах».

Мировые СМИ, в том числе немецкие, неоднократно приводили собственную информацию о подрыве «Северных потоков». Так, в августе Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD по итогам совместного расследования сообщили об ордере на арест некоего Владимира З. по подозрению в причастности к подрыву. Издания назвали его украинским инструктором по дайвингу.

Кроме того, The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что план о подрыве газопроводов возник во время пьяной беседы старших офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бизнесменов.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Германия, Дания и Швеция инициировали расследование, ФСБ России возбудила дело об акте международного терроризма. Стокгольм, Берлин и Копенгаген не раскрыли Москве полученные в ходе разбирательств данные, ссылаясь на их конфиденциальный характер. В феврале Швеция и Дания объявили о завершении расследования.

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Персоны
Германия Россия Мария Захарова Северный поток Олаф Шольц
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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