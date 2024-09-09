Захарова оценила слова Шольца о расследовании подрыва «Северных потоков»

Обмен данными с Германией о расследовании подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» не должен проходить через СМИ в виде утечек информации, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «РИА Новости».

«Это должно сообщаться не в СМИ в виде утечек, а в ходе официальных заявлений и обмена данными между соответствующими структурами заинтересованных стран, прежде всего имеющейся информацией Берлин обязан делиться с Россией», — сказала она.

Так дипломат отреагировала на слова канцлера Германии Олафа Шольца в ходе интервью телекомпании ZDF. Он заявил, что ФРГ доведет до конца расследование дела о подрыве российских газопроводов «Северный поток».

В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Германию прекратить «категорически отказываться предъявлять факты», которые она не могла не обнаружить, и ответить на все вопросы о подрыве «Северных потоков».

Он также отметил, что требуемая Россией «хоть какая-то информация по официальным каналам не предоставляется, а всплывает в газетных материалах».

Мировые СМИ, в том числе немецкие, неоднократно приводили собственную информацию о подрыве «Северных потоков». Так, в августе Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD по итогам совместного расследования сообщили об ордере на арест некоего Владимира З. по подозрению в причастности к подрыву. Издания назвали его украинским инструктором по дайвингу.

Кроме того, The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что план о подрыве газопроводов возник во время пьяной беседы старших офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бизнесменов.