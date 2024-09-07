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Военная операция на Украине ,  
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Воронежский губернатор ввел режим ЧС в одном из районов после атаки дрона

В Острогожском районе Воронежской области ввели режим ЧС после атаки дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
В Острогожском районе из-за пожара после подавления дрона началась детонация «взрывоопасных предметов». Жителей одного из населенных пунктов эвакуировали, по словам Гусева, среди гражданских пострадавших нет

Власти Воронежской области ввели режим ЧС на территории Острогожского района, сообщил губернатор Александр Гусев. Ночью там сбили беспилотник, возник пожар, перешедший на «взрывоопасные предметы», началась детонация.

По словам Гусева, никто из мирных жителей не пострадал. В одном из населенных пунктов (каком именно, он не уточнил) началась эвакуация, для людей развернули пункты временного размещения. «Пока в ПВР находятся несколько десятков человек. Большая часть эвакуированных разместилась у родственников и знакомых», — написал он.

В Воронежской области из-за дрона загорелись взрывоопасные объекты
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Острогожский район расположен на западе Воронежской области на границе с Белгородской.

В сообщении Минобороны ночная атака на регион не упоминалась. Ведомство отчиталось, что два дрона сбили над Белгородской областью, еще два — над Курской.

Режим ЧС в Острогожском районе вводили также в конце августа для устранения последствий пожара и детонации «взрывоопасных объектов» из-за падения БПЛА, в двух населенных пунктах проводили эвакуацию.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Воронежская область Александр Гусев беспилотники дроны эвакуация режим ЧС
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