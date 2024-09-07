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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области перекрыли автодорогу из-за взрывов после атаки БПЛА

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Военная операция на Украине
Автодорогу Воронеж — Луганск с 51-го по 105-й километр перекрыли из-за пожара и детонации взрывоопасных предметов. Утром губернатор сообщал о сбитом дроне, после падения которого возникло возгорание
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Воронежской области перекрыли движение по автодороге Воронеж — Луганск с 51-го по 105-й километр, сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«Ввели дополнительные меры безопасности в связи с пожаром и детонацией взрывоопасных предметов в Острогожском районе», — написал он, добавив, что транзитный транспорт с развязки на 51-м километре направляют в сторону Нововоронежа.

Горение сухой растительности продолжается, тушение осложняет детонация, но необходимая группировка сил и средств сформирована, отметил Гусев. По его словам, из прилегающих к месту происшествия населенных пунктов эвакуировали несколько сотен человек, большинство разместились у родственников и знакомых, остальные — в двух пунктах временного размещения.

В Воронежской области начали эвакуацию после пожара из-за атаки дрона
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Утром 7 сентября Гусев сообщил, что в Острогожском районе сбили беспилотник, после его падения начался пожар, который перекинулся на «взрывоопасные предметы», началась детонация, в районе ввели режим ЧС. Предварительно, пострадавших нет.

Острогожский район расположен на западе Воронежской области и граничит с Белгородской областью. По состоянию на 2021 год численность населения составляла 55,7 тыс. человек.

После начала военной операции на Украине Воронежская область периодически подвергается атакам беспилотников. В ночь на 7 сентября губернатор публиковал соответствующее предупреждение. Опасность атаки дронов действовала три часа. Минобороны России не отчитывалось о сбитых над регионом беспилотниках.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Воронежская область беспилотники Александр Гусев Пожар
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