В Воронежской области перекрыли автодорогу из-за взрывов после атаки БПЛА
В Воронежской области перекрыли движение по автодороге Воронеж — Луганск с 51-го по 105-й километр, сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.
«Ввели дополнительные меры безопасности в связи с пожаром и детонацией взрывоопасных предметов в Острогожском районе», — написал он, добавив, что транзитный транспорт с развязки на 51-м километре направляют в сторону Нововоронежа.
Горение сухой растительности продолжается, тушение осложняет детонация, но необходимая группировка сил и средств сформирована, отметил Гусев. По его словам, из прилегающих к месту происшествия населенных пунктов эвакуировали несколько сотен человек, большинство разместились у родственников и знакомых, остальные — в двух пунктах временного размещения.
ввели режим ЧС. Предварительно, пострадавших нет.
Острогожский район расположен на западе Воронежской области и граничит с Белгородской областью. По состоянию на 2021 год численность населения составляла 55,7 тыс. человек.
После начала военной операции на Украине Воронежская область периодически подвергается атакам беспилотников. В ночь на 7 сентября губернатор публиковал соответствующее предупреждение. Опасность атаки дронов действовала три часа. Минобороны России не отчитывалось о сбитых над регионом беспилотниках.
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