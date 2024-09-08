Резервуары с топливом загорелись после атаки ВСУ в Белгородской области
Резервуары на площадке для хранения топлива загорелись в Волоконовском районе Белгородской области после атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Район расположен восточнее Белгорода у границы с Харьковской областью.
«ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров», — написал Гладков.
Он добавил, что пожарные тушат возгорание, информация о последствиях уточняется.
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