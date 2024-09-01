В помещении Московского НПЗ начался пожар из-за дрона
В отдельно стоящем техническом помещении Московского НПЗ началось локальное возгорание после падения дрона. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.
Ранее ТАСС писал со ссылкой на оперативные службы, что пожарные выехали на московский НПЗ в Капотне после информации о пожаре. Выезд, по данным агенства, был по 5-му номеру сложности.
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