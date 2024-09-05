Цивилев исключил нехватку топлива для потребителей после пожара на МНПЗ

Цивилев: потребители не ощутят проблем с топливом после пожара на МНПЗ

Потребители не ощутят проблем с топливом из-за пожара на Московском НПЗ, заверил Цивилев. Он подчеркнул, что в России есть возможность быстро перебрасывать нефтепродукты между регионами

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Пожар, возникший в техническом помещении Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) 1 сентября, не скажется на обеспечении потребителей топливом, заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. «Никакой трагедии с точки зрения жителей, потребителей не произошло», — подчеркнул он.

«Проблема, конечно, для нас, потому что это надо все восстановить, это дополнительные ремонты. Но потребитель этого ничего не ощутит», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Цивилева, в России есть возможность быстро «перебрасывать» нефтепродукты с одного завода на другой в регионы, где по тем или иным причинам возникает дефицит.

«У нас же и плановый возникает дефицит в регионах, потому что нефтеперерабатывающие заводы надо вовремя ставить на модернизацию. <...> Во время проведения ремонтов в этот период уменьшаются объемы. Но мы выстраиваем логистику такую, что, когда в том или ином регионе уменьшается объем производства нефтепродуктов, это все покрывается за счет других заводов», — пояснил министр.

МНПЗ находится в Капотне, это предприятие «Газпром нефти», которое входит в число крупнейших НПЗ России по объемам нефтепереработки. Завод обеспечивает более трети рынка топлива столичного региона и снабжает в том числе московский авиаузел.

Утром 1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников в районе МНПЗ. После падения одного из них в отдельно стоящем техническом помещении завода возник пожар. Утром того же дня возгорание локализовали.

Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке.