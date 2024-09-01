 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

МЧС сообщило о локализации возгорания на территории Московского НПЗ

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
В МЧС заявили, что угрозы для людей и работы завода нет. Возгорание началось после падения сбитого беспилотника
Обстановка у НПЗ Капотня в Москве
Обстановка у НПЗ Капотня в Москве (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Возгорание на территории Московского НПЗ локализовано, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

«Угрозы для людей и функционирования завода нет. Обстановка на месте спокойная», — говорится в сообщении.

Минобороны сообщило о перехвате 158 дронов над регионами России
Политика

Утром 1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате беспилотников и возгорании в техническом помещении на территории Московского НПЗ после падения сбитого дрона.

«Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. В данный момент происходит тушение локального возгорания», — написал Сергей Собянин в телеграм-канале.

По данным Минобороны, за ночь над территорией России были перехвачены и уничтожены 158 украинских дронов самолетного типа, из них два — в Москве.

МНПЗ находится в Капотне, это предприятие «Газпром нефти», которое входит в число крупнейших НПЗ России по объемам нефтепереработки. Завод обеспечивает более трети рынка топлива столичного региона и снабжает в том числе московский авиаузел.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Московский НПЗ МЧС беспилотники Военная операция на Украине
Материалы по теме
Собянин сообщил о сбитом дроне возле Московского НПЗ
Политика
Пожар на Омском НПЗ полностью потушили
Общество
Минобороны сообщило об ударе по НПЗ, снабжавшему топливом технику ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
В Белгородской области водитель пострадал при ударе дрона по машинеПолитика, 12:09
Спасатели добрались до места крушения вертолета на КамчаткеОбщество, 12:04
Экс-футболист ПСЖ и «Лестера» умер в 39 летСпорт, 11:57
МИД заявили об отсутствии планов атаковать территорию стран НАТОПолитика, 11:47
Все находившиеся на борту разбившегося на Камчатке вертолета погиблиОбщество, 11:37
NYT узнала, что США усомнились в поражении F-16 на Украине из PatriotПолитика, 11:29
В Беслане начались траурные мероприятия к 20-й годовщине терактаОбщество, 11:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ТАСС узнал о признании вины фигурантом дела о покушении на СобчакПолитика, 11:15
IPO для селлера: перспективы публичного размещения «Маркет Эксперт»Инвестиции, 11:00
МЧС сообщило о локализации возгорания на территории Московского НПЗОбщество, 10:51
Офицер «Альфы» рассказал о первоначальном плане штурма школы в БесланеПолитика, 10:48
На Камчатке нашли обломки пропавшего с 19 пассажирами вертолета Ми-8ТОбщество, 10:44
«РИА Новости» узнало о долге в ₽2 млрд у давшего взятку в гособоронзаказеОбщество, 10:31
Госдеп напомнил Китаю о договоре США с Филиппинами о совместной оборонеПолитика, 10:25