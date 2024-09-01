МЧС сообщило о локализации возгорания на территории Московского НПЗ

В МЧС заявили, что угрозы для людей и работы завода нет. Возгорание началось после падения сбитого беспилотника

Обстановка у НПЗ Капотня в Москве (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Возгорание на территории Московского НПЗ локализовано, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

«Угрозы для людей и функционирования завода нет. Обстановка на месте спокойная», — говорится в сообщении.

Утром 1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате беспилотников и возгорании в техническом помещении на территории Московского НПЗ после падения сбитого дрона.

«Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. В данный момент происходит тушение локального возгорания», — написал Сергей Собянин в телеграм-канале.

По данным Минобороны, за ночь над территорией России были перехвачены и уничтожены 158 украинских дронов самолетного типа, из них два — в Москве.