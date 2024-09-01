МЧС сообщило о локализации возгорания на территории Московского НПЗ
Возгорание на территории Московского НПЗ локализовано, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.
«Угрозы для людей и функционирования завода нет. Обстановка на месте спокойная», — говорится в сообщении.
Утром 1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате беспилотников и возгорании в техническом помещении на территории Московского НПЗ после падения сбитого дрона.
«Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. В данный момент происходит тушение локального возгорания», — написал Сергей Собянин в телеграм-канале.
По данным Минобороны, за ночь над территорией России были перехвачены и уничтожены 158 украинских дронов самолетного типа, из них два — в Москве.
МНПЗ находится в Капотне, это предприятие «Газпром нефти», которое входит в число крупнейших НПЗ России по объемам нефтепереработки. Завод обеспечивает более трети рынка топлива столичного региона и снабжает в том числе московский авиаузел.
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