Открытое горение в Пролетарске потушили на 16-й день

Пожар на складах с дизтопливом начался более 2 недель назад после атаки БПЛА. Пострадали более 40 пожарных, жители жалуются на едкий дым, Роспотребнадзор не нашел загрязнений воздуха. К утру 2 сентября открытое горение потушили

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Пролетарске Ростовской области, где с 18 августа продолжается пожар на складах с топливом после атаки дрона, потушили открытое горение, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Расчеты сейчас на месте, сегодня смотрят еще, скажем так, на всякий случай, потому что сильный ветер. Но открытое горение ликвидировано», — сказал собеседник агентства.

В пресс-центре администрации Пролетарского района отказались от комментариев. РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Ростовской области.

Губернатор Василий Голубев сообщал, что пожар на складах с дизтопливом начался в промзоне Пролетарска после падения обломков сбитого беспилотника. Местное издание 161.ru уточняло, что атаке подверглась база нефтепродуктов. На вторые сутки в администрации города сообщили, что площадь пожара составила 10 тыс. кв. м, а 29 августа источник ТАСС сказал, что она «значительно сократилась», не уточнив, насколько. «Догорают последние цистерны из тех, которые горели. Новых возгораний не было. Пожарные используют все возможные средства, включая углекислоту и пену», — рассказывал собеседник.

161.ru писало со ссылкой на местных жителей, что дым и запах гари в городе сохраняются. Роспотребнадзор заявил, что специалисты не выявили в Пролетарске превышений предельно допустимых концентраций химических веществ. Пострадали 49 пожарных.

23 августа в Пролетарске начался еще один пожар, не связанный с возгоранием на складах с дизтопливом. По словам Голубева, загорелся камыш, пламя перекинулось на жилые дома. Три дома сгорели, пять получили повреждения.