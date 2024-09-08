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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов предупредил Европу о катастрофе из-за «заигрывания» с АЭС

Сюжет
Военная операция на Украине
Курская АЭС
Курская АЭС (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Катастрофа, которая может произойти в связи с боями украинской армии у Курской атомной электростанции (АЭС), может в первую очередь затронуть страны Европы. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в телеграм-канале.

«Если Америка пытается за счет того, что будет бить по атомной станции, которая находится в Курчатове, играть в какие-то игры, заигрывать с Россией, то Европа должна понимать, что если произойдет любая катастрофа на этой станции, то эта катастрофа в первую очередь коснется европейских государств», — сказал Алаудинов.

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Политика
Курская АЭС

Курская АЭС находится в городе Курчатов в Курской области, где бои между Россией и Украиной идут больше месяца. В конце августа станцию посетил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, который заявил, что в регионе «возникла опасность ядерного инцидента». Он также подтвердил, что видел следы атак дронов на АЭС.

Президент Владимир Путин назвал обстрелы Курской АЭС «очень опасными терактами» и предложил задуматься, что ответ России на атаки сделает с Европой.

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Апти Алаудинов ВСУ Украина Европа Курская АЭС
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