Песков заявил, что для победы предстоит сделать многое

России для победы в военной операции на Украине «еще многое предстоит сделать», заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова о том, что Россия «уже выиграла» в этом конфликте.

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял о неизбежности победы России на Украине. Среди целей военной операции он называл «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, защиту мирного населения Донбасса от «геноцида» и ликвидацию «антироссийского анклава», который, по его мнению, создается в стране.

Для прекращения огня Москва требует признание Киевом «новых территориальных границ». Украинский президент Владимир Зеленский назвал одним из признаков «настоящей победы» для страны сохранение территорий в границах 1991 года.