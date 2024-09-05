Алаудинов выразил уверенность в победе России в конфликте с Украиной

Апти Алаудинов (в центре) (Фото: Александр Река / ТАСС)

Россия уже победила в военной операции на Украине, а дальше нужно готовиться к новым вызовам, заявил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Если мы будем с вами стоять плечом к плечу, тогда мы с вами уже выиграли. Как я всегда говорю: в данной СВО (специальная военная операция. — РБК) мы уже выиграли. Дальше наша задача с вами сделать все для того, чтобы мы были одной семьей, готовы к будущим вызовам», — сказал Алаудинов.

Президент Владимир Путин говорил, что победа России в конфликте с Украиной неизбежна. «Для того чтобы приблизить мир и стабильность, нам, конечно, нужно проявить консолидацию нашего общества, собранность. Когда противник увидит, что наше общество сильное, внутренне собранное, консолидированное, тогда, без всякого сомнения, произойдет то, к чему мы стремимся: и успех, и победа», — сказал глава государства в марте 2023 года.