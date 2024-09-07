Около 300 тыс. человек вышли на протесты во Франции. Видео
На протесты во Франции вышли около 300 тыс. человек, сообщает глава парламентской фракции партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) Матильда Пано.
«160 тыс. человек в Париже, 300 тыс. по всей стране: абсолютно массовая мобилизация на марш протеста», — написала она в соцсети X (бывший Twitter).
Участники митингов выступают против решения президента Франции Макрона назначить бывшего еврокомиссара и бывшего главу МИД страны Мишеля Барнье на пост премьер-министра.
По итогам парламентских выборов во Франции почти два месяца не удавалось сформировать правительство, поскольку ни одна из сил не получила большинства. Победу на выборах одержала коалиция «Новый народный фронт» (NFP), в которую входят Социалистическая партия (PS), «зеленые», коммунисты и «Непокоренная Франция». Она получила 184 из 577 мест.
Макрон отказался назначить премьером кандидата от левых Люси Касте. Левая партия «Непокорившаяся Франция» после этого инициировала процедуру импичмента президента, которую приняли более 80 депутатов от левого блока. Резолюция будет рассмотрена канцелярией Национального собрания 11 сентября, сообщал TF1.
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