 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Около 300 тыс. человек вышли на протесты во Франции. Видео

Около 300 тыс. человек вышли на митинги во Франции

Около 300 тыс. человек вышли на протесты во Франции. Видео
Video

На протесты во Франции вышли около 300 тыс. человек, сообщает глава парламентской фракции партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) Матильда Пано.

«160 тыс. человек в Париже, 300 тыс. по всей стране: абсолютно массовая мобилизация на марш протеста», — написала она в соцсети X (бывший Twitter).

Почему нового премьера Франции Барнье считают ставленником Ле Пен
Политика
Мишель Барнье

Участники митингов выступают против решения президента Франции Макрона назначить бывшего еврокомиссара и бывшего главу МИД страны Мишеля Барнье на пост премьер-министра.

По итогам парламентских выборов во Франции почти два месяца не удавалось сформировать правительство, поскольку ни одна из сил не получила большинства. Победу на выборах одержала коалиция «Новый народный фронт» (NFP), в которую входят Социалистическая партия (PS), «зеленые», коммунисты и «Непокоренная Франция». Она получила 184 из 577 мест.

Макрон отказался назначить премьером кандидата от левых Люси Касте. Левая партия «Непокорившаяся Франция» после этого инициировала процедуру импичмента президента, которую приняли более 80 депутатов от левого блока. Резолюция будет рассмотрена канцелярией Национального собрания 11 сентября, сообщал TF1.

В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Матч между сборными России и Таиланда по футболу отменили

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Украина начала применять «дроны-драконы»

Ведение реестра воинского учета передадут Минобороны

Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн

Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Франция митинг протесты Эмманюэль Макрон
Материалы по теме
Макрон после самого молодого премьера Франции назначил самого старого
Политика
Более 80 депутатов от левых приняли резолюцию об импичменте Макрона
Политика
Левые инициировали процедуру импичмента Эмманюэля Макрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
На избирательных участках Санкт-Петербурга произошло массовое отравлениеОбщество, 21:11
Сборная Англии обыграла Ирландию в первом матче после ухода СаутгейтаСпорт, 20:59
Российская пловчиха побила второй мировой рекорд на ПаралимпиадеСпорт, 20:57
В результате обстрела Шебекино пострадали три человекаПолитика, 20:57
В Киргизии объяснили запрет платежей без реальных поставокЭкономика, 20:48
Utair опровергла сообщения о самолете, едва не севшем на строящуюся ВППОбщество, 20:36
Российский пловец Жданов завоевал второе золото на Паралимпиаде в ПарижеСпорт, 20:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Около 300 тыс. человек вышли на протесты во Франции. ВидеоПолитика, 20:07
Зеленский заявил о зависимости «некоторых пунктов плана победы» от СШАПолитика, 20:01
В Первой лиге забили гол ударом с центра поля. ВидеоСпорт, 19:51
Событие Кэррингтона и геомагнитные бури: как изучают СолнцеРБК и Сбер, 19:44
«Спартак» сравнял счет в концовке, но проиграл по буллитам в матче КХЛСпорт, 19:37
Тренер Англии сел на скамейку запасных Ирландии перед матчем Лиги нацийСпорт, 19:30
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в ПодмосковьеОбщество, 19:27