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Объединение и развод в Wildberries ,  
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Wildberries ответили на слова Бакальчука о стройке на складах

В РВБ заявили, что логистические объекты для Wildberries будут построены в срок
Сюжет
Объединение и развод в Wildberries

Строительные работы на логистических объектах для Wildberries продолжаются и будут закончены в срок, сообщили РБК в пресс-службе ООО «РВБ» — объединенной компании WB и оператора наружной рекламы Russ.

Ранее учредитель компании «ВБ Девелопмент» Владислав Бакальчук заявил об остановке строительства складских помещений для WB по всей России и СНГ из-за заморозки руководством маркетплейса реестра платежей на сумму 1 млрд руб. «Без каких-либо формальных причин и официальных объяснений, почему это было сделано. Соответственно, субподрядчики, не получив денег, остановили работы», — сказал он Forbes.

В РВБ пояснили, что компания рассматривает вопрос о передаче всех контрактных обязательств «ВБ Девелопмент» другому подрядчику, чтобы своевременно закончить строительные работы и «выполнить свои обязательства перед регионами».

«Сохраняется задолженность «ВБ Девелопмент» перед головной компанией в сумме более 30 млрд рублей, при этом «ВБ Девеломент» не выполняет свои обязательства по ранее заключенным контрактам», — говорится в сообщении компании.

В РВБ также отметили, что продолжают аудит обязательств «ВБ Девелопмент» и инвентаризацию строек для возведения объектов в срок.

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Бизнес
Владислав Бакальчук

В июне Wildberries и Russ объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». После этого Владислав Бакальчук, муд основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук (пара в процессе развода), провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Тот заявил о «рейдерском захвате» WB главой Russ Робертом Мирзояном и его братом Леваном Мирзояном.

Татьяна Бакальчук в ответ заявила, что «это не рейдерский захват, это развод». В конце июля она подала иск о разводе в суд, но он был оставлен без движения.

В середине августа РВБ сообщила, что «ВБ Девелопмент» должна головной компании более 30 млрд руб. в связи с несвоевременным исполнением обязательств по вводу в эксплуатацию логистических центров компании в регионах.

Владислав Бакальчук заявил, что задолженность связана с выплатой авансов субподрядчикам. «Как только компания закончит работу, которую она делает быстро и качественно, так эта задолженность сразу исчезнет», — отмечал он.

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Теги
Wildberries Татьяна Бакальчук Владислав Бакальчук Russ Outdoor
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