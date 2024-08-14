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Объединение и развод в Wildberries ,  
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Бакальчук ответил на данные о долге «ВБ Девелопмент» в ₽30 млрд перед РВБ

Бакальчук ответил на данные о долге «ВБ Девелопмент» в ₽30 млрд перед «РВБ»
Сюжет
Объединение и развод в Wildberries

Задолженность компании «ВБ Девелопмент», учредителем которой является Владислав Бакальчук, перед ООО «РВБ» — объединенной компанией маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ — связана с выплатой авансов субподрядчикам, заявил Бакальчук в телеграм-канале.

РВБ утром 13 августа сообщила, что «ВБ Девелопмент» должна головной компании более 30 млрд руб. в связи с несвоевременным исполнением обязательств по вводу в эксплуатацию логистических центров компании в регионах.

По словам Бакальчука, девелопер возводит свыше 3 млн кв. м складов общей стоимостью 120 млрд руб.

«Кредиторская задолженность возникает из-за того, что субподрядчикам нужно заплатить аванс за работу и закупку материалов, а как только компания закончит работу, которую она делает быстро и качественно, так эта задолженность сразу исчезнет. Все деньги, полученные на строительство, на данный момент вложены в материалы и авансы. Такая практика повсеместно распространена в девелопменте. «ВБ Девелопмент» работает в существующих рыночных реалиях и не выбивается из сроков», — объяснил Бакальчук.

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Роберт Мирзоян и Татьяна Бакальчук

В июне Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». В созданном после заявления совместном предприятии «РВБ» учредителями выступают ООО «Вайлдберриз» (65% компании) и основной владелец Russ — ООО «Стинн» (35%).

В июле Владислав Бакальчук провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» WB Робертом Мирзояном, главой Russ, и его братом Леваном Мирзояном. Супруга Бакальчука, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в ответ заявила, что «это не рейдерский захват, это развод». В конце июля бизнесвумен подала иск о разводе суд, но он оставлен без движения.

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Владислав Бакальчук Татьяна Бакальчук Wildberries Russ Outdoor
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Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
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