Путин сменил российского посла в ЮАР

Роман Амбаров (Фото: МИД РФ)

Посол России в Южно-Африканской Республике (ЮАР) и Лесото по совместительству Илья Рогачев освобожден от обязанностей, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Вместо Рогачева этот пост займет Роман Амбаров, говорится в следующем указе. Он также будет совмещать должности глав обеих миссий.

Рогачев родился 10 июня 1962 года.

В 1984 году он окончил факультет международного права в МГИМО. С того же года находился на дипломатической службе, занимая различные должности в центральном аппарате Министерства иностранных дел и за рубежом. Так, Рогачев работал в посольстве СССР во Франции, в постпредстве России при ООН в Нью-Йорке (США). Послом в ЮАР был назначен в июле 2019 года.

Амбаров с 2015 года возглавлял генконсульство России в Кейптауне.

Амбаров родился 26 мая 1968 года. Он также окончил МГИМО, в 1990 году, с того же года — на дипломатической службе. В министерстве он работал в департаментах кадров, спецсвязи и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Был советником-посланником России в Малайзии.