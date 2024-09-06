Путин сменил российского посла в ЮАР
Посол России в Южно-Африканской Республике (ЮАР) и Лесото по совместительству Илья Рогачев освобожден от обязанностей, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Вместо Рогачева этот пост займет Роман Амбаров, говорится в следующем указе. Он также будет совмещать должности глав обеих миссий.
Рогачев родился 10 июня 1962 года.
В 1984 году он окончил факультет международного права в МГИМО. С того же года находился на дипломатической службе, занимая различные должности в центральном аппарате Министерства иностранных дел и за рубежом. Так, Рогачев работал в посольстве СССР во Франции, в постпредстве России при ООН в Нью-Йорке (США). Послом в ЮАР был назначен в июле 2019 года.
Амбаров с 2015 года возглавлял генконсульство России в Кейптауне.
Амбаров родился 26 мая 1968 года. Он также окончил МГИМО, в 1990 году, с того же года — на дипломатической службе. В министерстве он работал в департаментах кадров, спецсвязи и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Был советником-посланником России в Малайзии.
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