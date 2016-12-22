СМИ узнали о планах замены посла России в Сирии

На должность посла России в Сирии вместо Александра Кинщака будет назначен Александр Ефимов, посол России в ОАЭ, утверждают источники «Коммерсанта» и «Фонтанки.Ру»

Александр Ефимов (Фото: uae.mid.ru)

Чрезвычайный и полномочный посол России в Сирии Александр Кинщак оставит свой пост. Вместо него на эту должность будет назначен Александр Ефимов, который сейчас является послом России в ОАЭ. Об этом сообщили «Фонтанка.Ру» со ссылкой на источники в МИД и «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.

По данным изданий, Александр Кинщак вернется в Москву и станет главой департамента Ближнего Востока и Северной Африки вместо Сергея Вершинина. Он в конце марта стал замминистра иностранных дел, сменив на этом посту Геннадия Гатилова. Последний в свою очередь в феврале занял должность постпреда России при отделении ООН в Женеве.

Собеседники «Фонтанки» утверждают, что президент подпишет указ о назначении нового посла в Сирии к майским праздникам.

Александр Кинщак был назначен послом в Сирийской Арабской республике в декабре 2014 года. В 2004-2008 годах — замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки. С 2008 по 2013 годы был послом России в Кувейте.

Александр Ефимов находится на дипломатической службе с 1980 года. В 2004-2008 годах был советником-посланником посольства России в Иордании. После этого стал начальником отдела, замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД. Чрезвычайным и полномочным послом России в Объединенных Арабских Эмиратах Ефимов был назначен в апреле 2013 года.