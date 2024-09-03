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Военная операция на Украине ,  
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Посол обвинил США в огромных жертвах славянского народа

Антонов: американский «проект Украина» повлек огромные жертвы славянского народа
Сюжет
Военная операция на Украине
Вашингтон повинен в огромных жертвах славянского народа и продолжает игнорировать очевидные факты зверств ВСУ, заявил посол Антонов. Вместе с тем он отметил, что в случае эскалации конфликта «отсидеться за океаном» не получится
Посол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Созданный Соединенными Штатами «проект Украина» повлек за собой огромные жертвы славянского народа, но Россия справится с новым вызовом для своей безопасности, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Американский «проект Украина» принес разрушения и повлек за собой огромные жертвы славянского народа. Нет никаких сомнений, что Россия справится с новым вызовом для своей безопасности, а цели и задачи специальной военной операции будут полностью выполнены», — говорится в его комментарии, размещенном в телеграм-канале дипмиссии.

Вместе с тем дипломат отметил, что чиновники из США игнорируют очевидные факты зверств ВСУ: убийства, глумление над пленными и простыми местными жителями. Он также исключил возможность столкновения ЕС и России из-за украинского конфликта, на что, по его словам, и рассчитывают в Вашингтоне. «США не отсидеться за океаном в случае перерастания нынешнего противостояния в глобальный конфликт. Никакие поставки современного оборудования, будь то истребители или дальнобойные ракеты, не говоря уже о направлении в нашу страну наемников, не изменят ситуацию на поле боя», — добавил Антонов.

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Объявляя о начале спецоперации президент России Владимир Путин называл среди причин такого решения планы НАТО по расширению за счет Украины, что создало бы угрозу безопасности для России. Впоследствии он говорил, что на Украине США и другие западные страны реализовали «антироссийский» проект и пытаются затянуть начавшийся конфликт. «Они (страны Запада. — РБК) уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект «анти-Россия», закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии <...> Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт», — заявлял Путин.

Минобороны России подчеркивает, что в ходе спецоперации удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Путин еще в июне говорил, что безвозвратные потери России и Украины соотносятся примерно один к пяти. По его словам, ВСУ в месяц теряют 50 тыс. человек убитыми и ранеными, соотношение примерно 50 на 50. Российское Минобороны в последний раз отчитывалось о потерях армии в сентябре 2022 года — 5937 человек.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Украина США Россия Военная операция на Украине жертвы
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