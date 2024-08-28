Посольство оценило угрозу россиянам на Мальдивах от попытки госпереворота
Россиянам ничего не угрожает на Мальдивах после сообщений о попытке государственного переворота в этой стране, сообщили ТАСС в посольстве России в Шри-Ланке и в Мальдивской Республике.
«В настоящее время посольство не наблюдает каких-либо признаков государственного переворота на Мальдивах в его традиционном понимании», — сказали в диппредставительстве.
Там уточнили, что обращений от граждан не поступало.
Полиция заявила, что начато расследование возможной попытки госпереворота после решения Банка Мальдив (BML) прекратить транзакции в долларах по картам, привязанным к счетам в мальдивских руфиях. Банк объявил об этом накануне утром после консультаций с правительством. Там пояснили, что решение было принято, поскольку количество зарубежных транзакций по картам растет с каждым днем, а количество иностранной валюты, доступной банку, не меняется.
После этого в социальных сетях появились призывы к отставке правительства. Сотни аккаунтов начали призывать людей выйти на улицы с целью свержения правительства, сообщает телеканал Raajje. Вечером того же дня BML отменил ограничения.
Министр экономики Мохамед Саид заявил, что действия BML не были согласованы с правительством. Президент страны Мохамед Муиззу обсудил с регулятором его решение, и тот его изменил, сказал министр.
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