Посольство оценило угрозу россиянам на Мальдивах от попытки госпереворота

Посольство: угрозы для россиян на Мальдивах после данных о перевороте нет

В стране начали расследование возможной попытки госпереворота после решения Банка Мальдив прекратить транзакции в долларах по картам, привязанным к счетам в мальдивских руфиях

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Россиянам ничего не угрожает на Мальдивах после сообщений о попытке государственного переворота в этой стране, сообщили ТАСС в посольстве России в Шри-Ланке и в Мальдивской Республике.

«В настоящее время посольство не наблюдает каких-либо признаков государственного переворота на Мальдивах в его традиционном понимании», — сказали в диппредставительстве.

Там уточнили, что обращений от граждан не поступало.

Полиция заявила, что начато расследование возможной попытки госпереворота после решения Банка Мальдив (BML) прекратить транзакции в долларах по картам, привязанным к счетам в мальдивских руфиях. Банк объявил об этом накануне утром после консультаций с правительством. Там пояснили, что решение было принято, поскольку количество зарубежных транзакций по картам растет с каждым днем, а количество иностранной валюты, доступной банку, не меняется.

После этого в социальных сетях появились призывы к отставке правительства. Сотни аккаунтов начали призывать людей выйти на улицы с целью свержения правительства, сообщает телеканал Raajje. Вечером того же дня BML отменил ограничения.

Министр экономики Мохамед Саид заявил, что действия BML не были согласованы с правительством. Президент страны Мохамед Муиззу обсудил с регулятором его решение, и тот его изменил, сказал министр.