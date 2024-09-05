В Латвии решили запретить автомобили с белорусскими номерами
Сейм (однопалатный парламент) Латвии принял в первом чтении законопроект о запрете использования в стране автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии, сообщает Delfi.
Как отмечает издание, проекту присвоена срочность — он будет утвержден не в трех, а двух чтениях.
В случае принятия документ заработает с 1 ноября 2024 года. После этой даты белорусские автомобили смогут въехать на территорию страны только один раз для транзита, заранее подав заявку.
Владельцы транспортных средств с белорусской регистрацией должны будут вывезти или перерегистрировать автомобили до 31 октября, иначе их могут конфисковать, отмечает портал.
Действие закона не распространится на лиц с ограниченной подвижностью, которые посещают в Латвии родственников, а также «особых случаев, связанных с безопасностью».
С 1 июля 2024 года в отношении Белоруссии начали действовать санкции Евросоюза, которые призваны помешать обходу ограничений со стороны России. В объединении отметили, что страна была «самой большой лазейкой» в антироссийских санкциях.
В рамках ограничений Латвия запретила въезд автомобилям с белорусскими номерами, аналогичные меры приняли литовские власти.
Ранее в Латвии и Литве разрешили конфисковать автомобили с российскими номерами. В Эстонии, Финляндии, Латвии, Литве, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии также действует запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.
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