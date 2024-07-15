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Война санкций ,  
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Машинам из Белоруссии запретят въезд в Латвию с 16 июля

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Война санкций

Латвия в рамках санкций с 16 июля запретит въезд в страну легковых машин, зарегистрированных в Белоруссии. Об этом сообщает Служба государственных доходов республики.

«С завтрашнего дня, 16 июля, с 00:01, лицам с зарегистрированными в республике Белоруссия транспортными средствами — легковыми автомобилями — запрещен въезд в Европейский Союз через пограничные переходы Латвия–Белоруссия и Латвия–Россия», — говорится в сообщении.

Если человек откажется соблюдать запрет и не захочется вернуться в Белоруссию или Россию, то может быть принято решение о конфискации его машины, отметили в ведомстве.

При этом данный запрет не распространяется на транспортные средства, предназначенные для использования дипломатическими и консульскими представительствами, включая делегации, посольства и миссии

Также физическим лицам будет разрешено возвращаться из ЕС в Белоруссию на легковых автомобилях, зарегистрированных в республике, «если они не декларируются как товары и используются только в качестве средства передвижения», добавили в Службе госдоходов Латвии.

Кроссоверы для России не пустят через Белоруссию. Виноваты новые санкции
Авто
Фото:Autonews.ru

С 1 июля 2024 года в отношении Белоруссии начали действовать ограничения со стороны ЕС, призванные предотвратить обход санкций, ранее введенных против России. В частности, новый пакет призван закрыть лазейку, позволяющую юрлицам экспортировать санкционные машины через Белоруссию.

Запрет на использование автомобилей с российскими номерами в Латвии начал действовать с 15 февраля. Тогда же было разрешено конфисковывать машины, нарушившие ограничения. Владелец машины должен будет выплатить штраф в размере от 150 до 400 штрафных единиц (одна единица равна €5). Конфискованный автомобиль, согласно решению латвийских властей, безвозмездно должны передать Украине.

Россия назвала принятое латвийскими властями решение «государственным рэкетом» и нарушением прав на собственность без веских оснований.

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Теги
Белоруссия Латвия запрет на въезд автомобильное движение санкции
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