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Война санкций ,  
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Литва определила дату запрета на въезд машин с номерами Белоруссии

Сюжет
Война санкций
Фото: EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

Литва с 18 июля запретит въезд в страну автомобилей с белорусскими номерами, сообщила пресс-служба таможни страны.

«Запрет на въезд на территорию ЕС распространяется на легковые автомобили независимо от гражданства их владельца или водителя», — отметили в ведомстве. Исключением станут автомобили с дипломатическими номерами.

Автомобили, зарегистрированные в Белоруссии, должны покинуть территорию Евросоюза до 18 января 2025 года, напомнили в ведомстве. Позднее их владельцам грозит штраф и конфискация.

Ранее, 16 июля, аналогичный запрет приняли власти Латвии.

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С 1 июля 2024 года в отношении Белоруссии начали действовать санкции Евросоюза, которые призваны помешать обходу ограничений со стороны России. В объединении отметили, что страна была «самой большой лазейкой» в антироссийских санкциях.

Ранее в Латвии и Литве разрешили конфисковать автомобили с российскими номерами. В Эстонии, Финляндии, Латвии, Литве, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии также действует запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

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Теги
Литва Белоруссия Автомобили Евросоюз
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