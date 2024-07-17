Литва определила дату запрета на въезд машин с номерами Белоруссии

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Литва с 18 июля запретит въезд в страну автомобилей с белорусскими номерами, сообщила пресс-служба таможни страны.

«Запрет на въезд на территорию ЕС распространяется на легковые автомобили независимо от гражданства их владельца или водителя», — отметили в ведомстве. Исключением станут автомобили с дипломатическими номерами.

Автомобили, зарегистрированные в Белоруссии, должны покинуть территорию Евросоюза до 18 января 2025 года, напомнили в ведомстве. Позднее их владельцам грозит штраф и конфискация.

Ранее, 16 июля, аналогичный запрет приняли власти Латвии.

С 1 июля 2024 года в отношении Белоруссии начали действовать санкции Евросоюза, которые призваны помешать обходу ограничений со стороны России. В объединении отметили, что страна была «самой большой лазейкой» в антироссийских санкциях.

Ранее в Латвии и Литве разрешили конфисковать автомобили с российскими номерами. В Эстонии, Финляндии, Латвии, Литве, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии также действует запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.