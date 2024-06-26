ЕС решил закрыть «самую большую лазейку» в санкциях против России

В ЕС согласовали санкции против Белоруссии, которые должны закрыть «лазейку» в ограничениях в отношении России. Как пишет Reuters, в новый пакет войдут меры, касающиеся поставок продукции двойного назначения

Месторождение калийных солей в Белоруссии (Фото: Вадим Рымаков / ТАСС)

Послы Евросоюза принципиально согласовали новый пакет санкций против Белоруссии, сообщает бельгийское представительство в ЕС в X. Согласно заявлению представительства и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новый пакет должен усилить ответные меры на российскую военную операцию на Украине, в том числе борьбу с обходом санкций.

«Этим пакетом мы только что закрыли самую большую лазейку в нашем санкционном режиме», — говорится в отдельном заявлении председательствующей в ЕС страны, которое приводит Reuters.

Собеседники агентства из числа дипломатов ЕС и Бельгии говорят, что Белоруссия стала одной из крупнейших лазеек в санкциях против России, меры по устранению которых активизировались с прошлого года. Reuters пишет, что камнем преткновения с согласованием санкций против Белоруссии стал белорусский экспорт калийных удобрений.

Один из дипломатов уточняет, что новый пакет предусматривает меры в отношении товаров двойного назначения, например чипов, которые можно использовать как в бытовой технике, так и в военных изделиях. При этом в согласованном тексте отсутствует положение, на котором настаивали некоторые страны, которое позволило бы экспортировать калий и другие сельскохозяйственные товары из Белоруссии через Европу в случае резкого роста цен.

ЕС ввел запрет на поставки в Белоруссию продукции двойного назначения и калийных удобрений три года назад, в июне 2021 года. После Брюссель вводил еще несколько пакетов санкций против Минска. В мае Financial Times писала, что ЕС обсуждает новые меры, чтобы закрыть лазейку, позволявшую поставлять подсанкционную продукцию в Россию через Белоруссию.

По данным издания, меры затронут экспорт в Белоруссию и транзит через ее территорию сжиженного природного газа (СПГ), технологий и товаров, которые могут иметь военное назначение, а также поставок автомобилей класса люкс. Кроме того, ЕС намерен прекратить импорт алмазов из Белоруссии, аналогично с недавним запретом на ввоз драгоценных камней российского происхождения.

Москва и Минск считают санкции в отношении них незаконными. Белорусский президент Александр Лукашенко при этом говорил, что санкционный период — это «время возможностей», признавая, что мнения России и Белоруссии могут не совпадать, поскольку «экономики все-таки разные». «Но я рад, что эти санкции нам ввели. Наконец-то мы с Россией начали сотрудничать так, как мы должны были давно сотрудничать», — сказал Лукашенко весной 2022 года.