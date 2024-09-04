Австралийские журналисты въехали в Курскую область со стороны Украины
Журналисты австралийского телеканала ABC проникли в Курскую область в сопровождении украинских военных, статью о своей поездке они опубликовали на сайте канала.
Репортеры Кэтрин Дисс и Флетчер Йенг побывали в Судже. В материале под названием «Россия становится захваченной» они рассказали, что поездка была довольно опасной не только из-за рисков нахождения в зоне боевых действий, но и из-за того, что их, как и коллег-предшественников, больше никогда не пустят в Россию.
ФСБ заводит на журналистов иностранных редакций, приезжающих в Курскую область, уголовные дела о незаконном пересечении границы. 27 августа, как сообщила спецслужба РБК, дела возбудили против семи репортеров. Среди фигурантов — журналист Deutsche Welle (признан иноагентом) Николас Коннолли и корреспондент украинского канала «1+1» Наталья Нагорная.
22 августа ФСБ сообщила, что в отношении репортера CNN Ника Уолша и украинских корреспондентов Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело по аналогичному обвинению. Телеканал CNN в ответ заявил, что Уолш находился там по приглашению властей Украины и выполнял свою профессиональную деятельность согласно международному праву.
Суджа — административный центр Суджанского района, город расположен в 9 км к востоку от границы с Украиной. Через одноименную газоизмерительную станцию идут поставки российского газа в Европу.
Россия осуждает западные страны за военную помощь Украине. Боевые действия между ВСУ и российской армией начались в Курской области 6 августа.
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