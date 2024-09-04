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Дело инстаблогеров ,  
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Защита Аяза Шабутдинова проиграла апелляцию на очередное продление ареста

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Дело инстаблогеров
Аяз Шабутдинов
Аяз Шабутдинов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

4 сентября Московский городской суд рассмотрел жалобы стороны защиты блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова на очередное продление ему срока содержания под стражей, следует из карточки дела.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента, суд отклонил жалобы и, таким образом, оставил без изменений постановление Таганского районного суда Москвы.

РБК направил запрос в суд. Адвокат Аяза Шабутдинова Дмитрий Григориади отказался от комментариев.

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В августе суд продлил Шабутдинову срок содержания под стражей до 16 октября. До этого ему уже продлевали арест на два месяца — до 16 августа.

Блогера задержали 3 ноября 2023 года в Москве. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере. Шабутдинов вину не признает, свой арест он назвал «недоразумением» и «нездоровым сигналом» бизнесу.

В феврале 2024 года в отношении задержанного возбудили еще семь уголовных дел, а в апреле обвинили еще по 23 эпизодам мошенничества. Всего на тот день их насчитали 73. В августе следствие возбудило 22 уголовных дела, которые могут быть связаны с делом Шабутдинова.

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Аяз Шабутдинов СИЗО жалобы защита новости
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