Суд продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову. Видео

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Таганский районный суд Москвы продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову на два месяца — до 16 августа, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Ранее адвокат обвиняемого Калой Ахильгов сообщил РБК, что во время слушания следствие предъявило Шабутдинову обвинение в совершении еще пяти эпизодов мошенничества.

Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц, — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса.

По версии следствия, Шабутдинов с партнерами от имени юридических лиц, в числе которых «Like Центр», создавал у клиентов бизнес-курсов «ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам». Блогер не признал вину.