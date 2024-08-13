22 дела о мошенничестве могут связать с блогером Аязом Шабутдиновым

Аяз Шабутдинов (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Следствие возбудило еще 22 уголовных дела, которые могут быть связаны с делом блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова, сообщает ТАСС.

«Возбуждено 22 эпизода мошенничества. На данный момент они не объединены с уголовным делом Шабутдинова», — передает корреспондент агентства слова следователя из зала суда, где рассматривается ходатайство о продлении предпринимателю срока ареста.

Аяз Шабутдинов — основатель «технологической образовательной компании для предпринимателей» «Like Центр», сети хостелов Like Hostel и сети кофе-баров Coffee Like.

Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года в Москве. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Сам блогер не признает вину, свой арест он назвал «недоразумением» и «нездоровым сигналом» бизнесу.

В феврале 2024 года в его отношении возбудили еще семь уголовных дел, а в апреле предъявили обвинения еще по 23 эпизодам мошенничества. Всего на тот день их насчитали 73.

В июле пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила, что соучастник блогера и бизнесмена Аяза Шабутдинова, имя которого не раскрыли, проходит по 92 эпизодам мошенничества.