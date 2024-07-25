Прокуроры сообщили о 92 эпизодах мошенничества подельника Шабутдинова
Соучастник блогера и бизнесмена Аяза Шабутдинова проходит по 92 эпизодам мошенничества, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
25 июля Таганский районный суд столицы заочно арестовал соучастника блогера. Его имя не назвали, но, по данным прокуратуры, он скрылся от следствия, его объявили в международный розыск.
«В отношении фигуранта вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении 92 эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК)», — говорится в сообщении.
Ранее суд отстранил на период следствия фигуранта от должностей исполнительного директора АНО и акционерного общества, через которые реализовались обучающие курсы.
Шабутдинов — основатель «технологической образовательной компании для предпринимателей» «Like Центр», сети хостелов Like Hostel и сети кофе-баров Coffee Like.
Его задержали 3 ноября 2023 года в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при продаже образовательных курсов. Он находится под стражей, вину не признает, а свой арест назвал «недоразумением» и «нездоровым сигналом» бизнесу.
В феврале 2024 года против блогера возбудили еще семь уголовных дел. В апреле ему предъявили обвинения еще по 23 эпизодам мошенничества, всего на тот день их насчитали 73.
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