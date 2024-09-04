Гросси и делегация МАГАТЭ приехали в Запорожскую область

Рафаэль Гросси (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пересек линию соприкосновения в Запорожской области. Как сообщает ТАСС, делегация организации проехала российский КПП у города Васильевка в Запорожской области.

Эта поездка стала пятой для главы агентства с начала боевых действий. По словам Гросси, он отправился на станцию с целью «предотвратить ядерную аварию».

Россия контролирует Запорожскую АЭС с февраля 2022 года. В октябре 2022 года, после референдумов о принятии Запорожской области в состав России, президент Владимир Путин распорядился передать станцию в собственность государства.

В конце августа глава МАГАТЭ посетил Курскую АЭС в Курчатове. Он отметил, что в регионе возникла опасность ядерного инцидента, и подчеркнул, что станция не должна стать объектом военных действий. Позднее он отправился в Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.