Гросси и делегация МАГАТЭ приехали в Запорожскую область
Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пересек линию соприкосновения в Запорожской области. Как сообщает ТАСС, делегация организации проехала российский КПП у города Васильевка в Запорожской области.
Эта поездка стала пятой для главы агентства с начала боевых действий. По словам Гросси, он отправился на станцию с целью «предотвратить ядерную аварию».
Россия контролирует Запорожскую АЭС с февраля 2022 года. В октябре 2022 года, после референдумов о принятии Запорожской области в состав России, президент Владимир Путин распорядился передать станцию в собственность государства.
В конце августа глава МАГАТЭ посетил Курскую АЭС в Курчатове. Он отметил, что в регионе возникла опасность ядерного инцидента, и подчеркнул, что станция не должна стать объектом военных действий. Позднее он отправился в Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Умер конструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский
Бизнес увидел риски из-за реестра для борьбы с нелегальным наймом
США близки к соглашению о поставке Украине крылатых ракет JASSM
Монголия объяснила отказ арестовать Путина по ордеру МУС
В России втрое увеличилось число преступлений, совершенных нелегалами
Зеленский заявил о гибели 40 человек после удара по училищу в Полтаве
Какие недостатки квартиры станут поводом для скидки
В Москве задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов