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Военная операция на Украине ,  
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Глава МАГАТЭ пообещал расширить поддержку Украины

Рафаэль Гросси: МАГАТЭ расширит поддержку Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжит расширять поддержку Украины и займет более активную позицию по защите энергетической инфраструктуры и обеспечению ядерной безопасности. Об этом сообщил гендиректор организации Рафаэль Гросси после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я договорился с президентом Зеленским, что МАГАТЭ расширит свою деятельность, чтобы помочь предотвратить ядерную катастрофу в ходе конфликта и более внимательно рассмотреть важный аспект ядерной безопасности», — приводит его слова пресс-служба агентства.

Гросси добавил, что эксперты МАГАТЭ вскоре посетят несколько подстанций атомных АЭС на украинской территории для оценки ситуации на них. Сам гендиректор отправится на Запорожскую АЭС, которая находится под контролем России с конца февраля 2022 года. Поездка станет пятой с начала боевых действий.

Гросси отправился на Запорожскую АЭС
Политика
Рафаэль Гросси

Минобороны России 26 августа сообщило о массированном ударе по энергетическим объектам на Украине, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса страны. Зеленский назвал эту атаку одной из самых масштабных за все время конфликта. По словам Гросси, удары «вызвали серьезные перебои в электроснабжении» и привели к временной остановке блоков на Ровенской и Южно-Украинской АЭС, один из которых до сих пор не вернулся к полной эксплуатации.

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